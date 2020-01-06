Доигрались: в Ульяновске малыш погиб, играя с родителями в прятки

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил, что ведомством проводится проверка по факту смерти трехлетнего ребенка, который умер во время игры в прятки с родителями.

Трагедия произошла в Засвияжском районе Ульяновска. В квартире одного из домов по улице Отрадная был обнаружен труп мальчика, сообщает ТАСС.

По словам родителей, они играли с сыном в прятки. В какой-то момент он ушел в свою комнату. Около получаса ребенок не реагировал на призывы взрослых. Родители обнаружили тело ребенка слишком поздно — он спрятался в кровати-трансформере и, вероятно, задохнулся.

В настоящее время назначена экспертиза, которая установит настоящую причину смерти ребенка.