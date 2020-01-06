Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми в Подмосковье

Начальник одного из отделов "Роскосмоса" Сергей Хайкин и его младший брат Иван найдены мёртвыми в подмосковном Щелкове. Тела вечером 5 января обнаружила мать погибших, которой и принадлежит квартира в поселке Биокомбинат, где произошла трагедия.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, между братьями 1983 и 1988 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого Иван выстрелил в Сергея из ружья "Бекас-12М", а затем свел счеты с жизнью.

Оружие было зарегистрировано на Ивана Хайкина. На месте работают следователи.