Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 января 202015:10

Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми в Подмосковье

YouTube

Начальник одного из отделов "Роскосмоса" Сергей Хайкин и его младший брат Иван найдены мёртвыми в подмосковном Щелкове. Тела вечером 5 января обнаружила мать погибших, которой и принадлежит квартира в поселке Биокомбинат, где произошла трагедия.

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, между братьями 1983 и 1988 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого Иван выстрелил в Сергея из ружья "Бекас-12М", а затем свел счеты с жизнью.

Оружие было зарегистрировано на Ивана Хайкина. На месте работают следователи.

Сейчас

15:58

В "Роскосмосе" опровергли убийство своего сотрудника

15:15

Спасатели нашли застрявших в лесу рыбаков

13:10

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

12:47

На открытии торгов на Мосбирже курс рубля к доллару и евро снизился

11:37

ДТП в Тюменской области: два человека погибли, семь пострадали

18:37

Геннадий Пискунов умер в больнице

18:36

Иран пригрозил США ударом в эфире CNN

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Убийство генерала Сулеймани: США опасаются симметричного ответа

Убийство генерала Сулеймани: США опасаются симметричного ответа

1 час назад
WP: Помпео несколько месяцев убеждал Трампа убить Сулеймани

WP: Помпео несколько месяцев убеждал Трампа убить Сулеймани

2 часа назад
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

2 часа назад
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

2 часа назад

Трансляции

23:00

Рождество Христово. Богослужение в Храме Христа Спасителя
Все трансляции
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

1 час назад
Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми в Подмосковье

Начальник отдела "Роскосмоса" и его брат найдены мертвыми в Подмосковье

56 минут назад
Жуткий снимок австралийских пожаров из космоса оказался коллажем

Жуткий снимок австралийских пожаров из космоса оказался коллажем

14 минут назад
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

2 часа назад
Власти Белоруссии хотят уйти от доллара в расчетах за газ

Власти Белоруссии хотят уйти от доллара в расчетах за газ

1 час назад
Спасатели нашли застрявших в лесу рыбаков

Спасатели нашли застрявших в лесу рыбаков

38 минут назад
МИД Ирана пока не ответил на приглашение Джавада Зарифа в Брюссель

МИД Ирана пока не ответил на приглашение Джавада Зарифа в Брюссель

40 минут назад
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

2 часа назад
Поклонская предложила альтернативу памятнику Бандере

Поклонская предложила альтернативу памятнику Бандере

2 часа назад
"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2004 года

"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2004 года

52 минуты назад
22
Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

04.01.2020 21:30
Сериал "Крепостная": борьба за счастье, любовь и достоинство

Сериал "Крепостная": борьба за счастье, любовь и достоинство

04.01.2020 14:24
"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

04.01.2020 12:53
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Доигрались: в Ульяновске малыш погиб, играя с родителями в прятки

Доигрались: в Ульяновске малыш погиб, играя с родителями в прятки

29 минут назад
Российский экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе "Дакар-2020"

Российский экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе "Дакар-2020"

48 минут назад
Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

1 час назад
Эксперты объяснили, почему чай нужно обязательно заваривать кипятком

Эксперты объяснили, почему чай нужно обязательно заваривать кипятком

1 час назад
Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

1 час назад
Samsung ответила "китайцам" удешевлёнными Galaxy S10 и Note10

Samsung ответила "китайцам" удешевлёнными Galaxy S10 и Note10

2 часа назад
Александр Кокорин и Егор Крид развлеклись в ночном клубе Дубая

Александр Кокорин и Егор Крид развлеклись в ночном клубе Дубая

2 часа назад
Найден самый большой хищный цветок на Земле

Найден самый большой хищный цветок на Земле

2 часа назад
Китай призывает США прекратить "военные авантюры"

Китай призывает США прекратить "военные авантюры"

2 часа назад
Вести.net: в Microsoft придумали обучать нейросети улыбкой

Вести.net: в Microsoft придумали обучать нейросети улыбкой

2 часа назад
Плохая погода: пассажирский авиалайнер выкатился с полосы в Галифаксе

Плохая погода: пассажирский авиалайнер выкатился с полосы в Галифаксе

2 часа назад
Светлана Кузнецова снялась с турнира в Окленде из-за вируса

Светлана Кузнецова снялась с турнира в Окленде из-за вируса

3 часа назад
Аксенов назвал рост турпотока с Украины признанием российского статуса Крыма

Аксенов назвал рост турпотока с Украины признанием российского статуса Крыма

3 часа назад
На открытии торгов на Мосбирже курс рубля к доллару и евро снизился

На открытии торгов на Мосбирже курс рубля к доллару и евро снизился

3 часа назад
Один из белорусских НПЗ начал переработку нефти, поступившей из России

Один из белорусских НПЗ начал переработку нефти, поступившей из России

3 часа назад
Следователи проверяют обстоятельства гибели жительницы Омска, разбившейся на тюбинге

Следователи проверяют обстоятельства гибели жительницы Омска, разбившейся на тюбинге

3 часа назад
Часы Rolex за любимый номер: Ковальчук отблагодарил Кулака

Часы Rolex за любимый номер: Ковальчук отблагодарил Кулака

3 часа назад
Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли у железной дороги на Урале

Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли у железной дороги на Урале

4 часа назад
ДТП в Тюменской области: два человека погибли, семь пострадали

ДТП в Тюменской области: два человека погибли, семь пострадали

4 часа назад
На Урале идут поиски заблудившихся рыбаков

На Урале идут поиски заблудившихся рыбаков

4 часа назад
Триумф Мендеса и Тарантино: в Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус"

Триумф Мендеса и Тарантино: в Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус"

5 часов назад
Определились соперники российской молодежки на чемпионате мира-2021

Определились соперники российской молодежки на чемпионате мира-2021

6 часов назад
Коррупция и допинг: журналист Зеппельт нашел новую мишень

Коррупция и допинг: журналист Зеппельт нашел новую мишень

6 часов назад
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

7 часов назад
Президентские выборы в Хорватии: победил оппозиционный кандидат Миланович

Президентские выборы в Хорватии: победил оппозиционный кандидат Миланович

9 часов назад
Оппозиция Венесуэлы вновь назначила Гуайдо главой парламента

Оппозиция Венесуэлы вновь назначила Гуайдо главой парламента

9 часов назад
Скандал с компанией Cambridge Analytica набирает обороты

Скандал с компанией Cambridge Analytica набирает обороты

14 часов назад
"Мы сами выбираем, кого чествовать": разгул неонацизма на Украине продолжается

"Мы сами выбираем, кого чествовать": разгул неонацизма на Украине продолжается

16 часов назад
Эрдоган: власти Турции начали отправку военных в Ливию

Эрдоган: власти Турции начали отправку военных в Ливию

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку