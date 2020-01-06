В Свердловской области спасатели нашли застрявших в лесу рыбаков. Мужчины сутки не могли добраться до дома из-за сломавшейся машины.

Пострадавшие находились в десяти километрах от поселка Ликино Гаринского городского округа. Группа мужчин ехала на трех внедорожниках, одна машина сломалась, две глубоко сели в размокшем снегу.

Их увидел местный житель, который возвращался с рыбалки. В ночь на 6 января спасатели выехали на помощь. МЧСники приехали на снегоходах, вызволили застрявшие автомобили, на которых неудачливые рыбаки добрались до ближайшего поселка в целости и сохранности.

Вопрос со сломанной машиной ее владелец будет решать самостоятельно, передает ТАСС.