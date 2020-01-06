Украинские раскольники захватили церковь под Ивано-Франковском

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили православный храм в селе Грынява Ивано-Франковской области Украины.

Как сообщили в пресс-службе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), инцидент произошел 5 января. Был захвачен храм в честь всех преподобных Киево-Печерских, входящий в комплекс при Успенском храме. Нападению подвергся также церковный дом, где находятся трапезная и воскресная школа.

Кроме того, отмечены несколько попыток сорвать богослужения в канонических православных храмах в Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской и других областях страны, пишет ТАСС.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в конце декабря прошлого года, что по факту нападений на храмы и их прихожан возбуждено более 250 уголовных дел.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года на базе раскольнических организаций: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — стараниями руководства страны и Константинопольского патриархата. Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ.