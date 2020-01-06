В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Проститься с Павленко пришли около 200 человек, передает РИА Новости. Он похоронен на Киновеевском кладбище.

В марте 2018 года у Андрея Павленко был диагностирован рак желудка. Доктор принял решение открыто вести борьбу с тяжелейшим заболеванием. Он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также начал вести в соцсетях блоги, где рассказывал, как противостоять заболеванию.

2 января онколог опубликовал прощальное письмо на своей странице в Facebook, в котором сообщил, что ему не удалось победить болезнь, призвав при этом всех, кто столкнулся с подобными проблемами, не опускать руки.

Соболезнования семье, близким и коллегам врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что личный пример мужественной борьбы доктора Павленко с тяжелейшей болезнью помог тысячам пациентов настроить себя на лечение и выздоровление.