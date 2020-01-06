Министр Шойгу переговорил с начальником генштаба Ирана Багери

Министр обороны Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

Генералы обсудили ряд вопросов, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация обстановки вызвана убийством генерала Сулеймани под Багдадом, передает ТАСС.

3 января Пентагон нанес ракетный удар по району аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Оборонное ведомство США заявило, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа и носил оборонительный характер. Вашингтон утверждает, что планировавшиеся генералом Сулеймани атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Иракские власти поставили вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Американский лидер Дональд Трамп отказался и пригрозил Ираку беспрецедентными санкциями.