Думская комиссия по этике обсудит раздачу Жириновским денег "крепостным и холопам"

Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал ситуацию с высказываниями Владимира Жириновского на Красной площади. Лидер ЛДПР в новогодние каникулы активно посещает ярмарки и места народных гуляний.

Накануне он пообщался с москвичами и туристами на Красной площади. Многие люди, узнавшие Жириновского, подходили к нему фотографироваться и брали автографы.

В честь Нового года и предстоящего Рождества Жириновский стал раздавать прохожим по тысяче рублей на подарки, а потом купил в палатке чебуреки и начал угощать желающих.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", — цитирует РИА Новости Жириновского в момент раздачи присутствующим тысячных купюр.

По словам главы думской комиссии по этике, вопрос о высказываниях лидера ЛДПР там смогут изучить не ранее 13 января, когда депутаты вернутся к работе в столице. "Будем после праздников. Сейчас никого нет", — сказал Аршба.