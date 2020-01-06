Баскетболисты "Химок" взяли верх над ЦСКА в Единой лиге

В подмосковных Мытищах завершилась встреча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между "Химками" и столичным ЦСКА. Впервые с 2015 года команда Римаса Куртинайтиса на домашней площадке сумела обыграть армейцев в рамках турнира. Итоговый счет – 96:80 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Янис Тимма. В его активе оказалось 26 очков. У гостей лучшим стал Дарран Хиллиард, набравший 24 балла.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ подмосковная команда идет на первом месте, одержав 12 побед в 13 играх. ЦСКА занимает второе место (десять побед, четыре поражения).