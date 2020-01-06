Из-за убийства Сулеймани взлетели цены на нефть, золото и платину

На фоне кризиса на Ближнем Востоке цены на золото выросли до максимального уровня за последние шесть лет – до $1577,83 за унцию. Палладий обновил исторический максимум — $2027,91 за унцию. Кроме того, дорожают серебро и платина. Цена на серебро поднималась до $18,5081 за унцию.

По данным Лондонской биржи стоимость барреля нефти "Брент" превысила 70 долларов. В последний раз такие были в мае прошлого года.

Конфликт между США и Ираном обострился после гибели генерала Касема Сулеймани. Пентагон сообщил, что атака на военачальника была организована в оборонительных целях и ее одобрил американский президент Дональд Трамп. Тегеран пообещал отомстить за боевого офицера, Трамп пригрозил небывалыми санкциями Ираку, парламент которого потребовал вывести иностранные войска с территории страны.

Согласно прогнозу Goldman Sachs Group Inc., в условиях текущего кризиса золото может оказаться в наиболее выигрышном положении. Если напряженность в отношениях США и Ирана усилится, его цена может достигнуть $1600 за унцию.

Палладий продолжит расти в цене, поскольку дефицит драгметалла из-за ужесточения стандартов для автомобилей по выбросам в атмосферу сохраняется, и спрос превышает предложение, передает "Интерфакс".