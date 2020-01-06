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6 января 202018:02

Багровое небо: австралийские пилоты показали, в каких условиях приходится бороться с огнем

Youtube/Royal Australian Air Force

Пресс-служба Royal Australian Air Force — королевских военно-воздушных сил Австралии, обнародовала кадры, запечатлевшие непростые условия, в которых летчикам приходится выполнять задачи по обеспечению операции по борьбе с разрастающимися пожарами.

 

Первая часть ролика снята экипажем транспортного самолета C-27J Spartan, после нескольких заходов приземлившегося в городе Маллакута, штат Виктория, чтобы забрать оттуда местных жителей, ожидавших эвакуации в безопасное место.

Авторство второй части видео принадлежит члену экипажа C-130J Hercules. Военно-транспортный самолет пытался доставить в аэропорт города Меримбула, штат Новый Южный Уэльс, бойцов пожарной охраны, которые должны были помочь коллегам, противостоящим масштабному распространению огня. В тот раз пилоты не сумели выполнить задачу и ушли на запасной аэродром – возможности для совершения безопасной посадки так и не представилось.

Напомним, что лесные пожары бушуют в Австралии с сентября минувшего года. За это время погибли 24 человека, еще шесть числятся в списке пропавших без вести. Число людей, вынужденных покинуть свои дома, исчисляется тысячами. По оценкам специалистов, с осени огонь выжег территории, превышающую пять миллионов гектаров.

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