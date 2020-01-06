Игорь Колыванов возглавил ереванский "Арарат"

Пресс-служба армянского футбольного клуба "Арарат" объявила о назначении на должность главного тренера ереванской команды российского специалиста Игоря Колыванова. Детали соглашения с 51-летним россиянином не сообщаются.

До "Арарата" Колыванов возглавлял московское "Торпедо" и "Уфу". Также он работал с юношескими и молодежными сборными России.

На данный момент "Арарат" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав 27 очков после 15 игр.