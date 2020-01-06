Нигерийские пираты похитили 3 матросов и застрелили 4 спасателей

Пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA в Нигерии и взяли в заложники трех членов экипажа (есть данные, что это могли быть два россиянина и индус).

На помощь судну поспешили сотрудники спасательной группы ВМС страны – шесть человек. Пираты начали обороняться, завязалась перестрелка, и четверо спасателей из шести были убиты.

Правоохранители ищут похищенных членов экипажа, передает РИА Новости.