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6 января 202019:33

Ибрагимович не сумел отличиться за "Милан" в игре с "Сампдорией"

EPA

В чемпионате Италии завершилась встреча 18-го тура между "Миланом" и генуэзской "Сампдорией". "Россонери" дома не смогли одолеть соперника. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Нападающий хозяев поля Златан Ибрагимович, перешедший в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси", вышел на замену на 55-й минуте игры. Отличиться 38-летнему шведу за оставшееся время матча не удалось.

Эта игра стала для шведского футболиста первой после возвращения в итальянский клуб, если не считать товарищеской встречи против "Роденсе".

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