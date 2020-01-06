В Иране называют Трампа "желтоволосым психом" и грозят неотвратимой местью

"Конец зловредного присутствия США в Западной Азии начался", — так написал в "Твиттере" глава иранского МИД Джавад Зариф под фотографиями многомиллионной траурной процессии на прощании с генералом Сулеймани. Дочь убитого Зейнаб публично пообещала, что "семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей", а иранское телевидение, транслируя церемонию, постоянно демонстрировало кадры с черными и красными флагами, означающими у шиитов неотвратимость мести.

Убитого американцами Сулеймани провожают в последний путь более 3 миллионов человек. В Тегеране не просто хоронят легендарного генерала — он превращается в знамя шиитского мира, под которым теперь будут идти все последователи халифа Али, которые считают США врагом номер 1.

И вновь проклятия в адрес США — они не стихают с момента убийства ни в Иране, ни в Ираке. И слезы верховного лидера Ирана Хаменеи. Аятолла оплакивает генерала КСИР, и пока никто не знает, сколько придется заплатить за эти слезы. Дочь убитого генерала уверена, что платить будут.

А вот жизнь президента Америки в Иране оценили в доллар с каждого жителя страны. Предложение прозвучало в эфире государственного телевидения республики, его озвучил организатор траурной церемонии. Цитата: "Любому, кто принесет голову этого желтоволосого психа, мы дадим 80 миллионов долларов от лица великой иранской нации".

Трамп одним приказом сломал все, что мучительно конструировали предыдущие администрации, Вашингтон уничтожил ядерную сделку, подтолкнул Иран к ускоренному созданию ядерного оружия, лишился союзника в регионе.

"Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы о нашем регионе? И вы все еще думаете, что можете сломить волю этой великой нации и ее народа? Начался конец пагубного присутствия США в Западной Азии", — обратился к Трампу в "Твиттере" Джавад Зариф.

Убийство Сулеймани теперь такой же фактор консолидации в шиитском мире, как когда-то Исламская революция в Иране. Тогда, кстати, американцы сами спровоцировали население Ирана изгнать шаха и призвать аятоллу. Проамериканский режим Мохаммеда Пахлеви был и кровавым, и авторитарным, все это тогда и толкнуло иранское общество в объятья духовенства. Теперь и того для США хуже: иракские шииты, а их большинство, открыто воспринимают американцев оккупантами, сунниты в Ираке помнят, как после свержения Хуссейна военные США отдали их на заклание. Ас-Садр, духовный лидер иракских шиитов, призвал сформировать международную коалицию с Ираном, антиамериканскую коалицию. Даже сунниты региона, кажется, растеряны. Американцы и ранее не ценили союзников, но теперь это выглядит и совсем неприлично.

"Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией с убийством генерала Сулеймани в Багдаде с точки зрения поддержания мира и безопасности в регионе, особенно в Ираке", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кстати, президент Ирана Рухани уже предложил турецкому коллеге объединиться против Трампа. И у Эрдогана есть на что обижаться. Есть не только у Эрдогана — Восток все помнит.