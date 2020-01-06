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6 января 202021:00 Валентин Богданов

Новый день - новый твит: Трамп все больше увязает в Ближнем Востоке

Новый день - новый твит: Трамп все больше увязает в Ближнем Востоке

Американские демократы требуют от президента Трампа рассекретить обоснование убийства генерала Сулеймани. Письмо об этом лидера оппозиции Чака Шумера попало в прессу. Тем временем в Белом доме не сомневаются в принятом решении. "Мы убрали плохого парня с поля боя", — заявил в эфире CNN госсекретарь Майк Помпео.

Новый день — новый твит об Иране. В таком режиме Дональд Трамп живет и работает уже неделю. На этот раз капслоком президент США решил сообщить, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия. Правда, на доказательства символы тратить не стал. Написано сообщение уже в Белом доме. Накануне Трамп с семьей вернулся из Флориды. На авиабазе Эндрюс пересели в вертолет.

Винтокрылая машина уходила на Вашингтон. Журналисты торопились передать на ленты, услышанное на борту "Боинга".  Отказавшись даже от минимальных условностей, президент США пригрозил Багдаду в стиле вымогателя. Почти дословно обещал поставить Ирак на счетчик, если американцев после 17 лет оккупации попытаются отправить домой: "Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции".

Стол, за которым Трамп произносил эту тираду был окружен шестью советниками, включая дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера. В телевизоре мелькали кадры спортивной трансляции. Переключившись с американского футбола, Трамп снова пригрозил иранскому культурному наследию: "Им разрешено убивать наших людей. Им разрешено пытать и калечить наших людей. Им разрешают использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам не разрешают трогать их культурные объекты? Это так не работает".

Как это работает, мир видел, например, в Дрездене в феврале 1945-го. Американские ВВС вместе с англичанами за трое суток ковровых бомбардировок тогда без особой военной необходимости превратили в руины один из красивейших городов Германии. Символом варварства стали пострадавший собор и церковь Фрауэнкирхе.

В отличие от Трампа в его администрации все-таки есть люди, которые понимают, чем это грозит. CNN ссылается на те оценки, которые звучат в коридорах Белого дома: "Ничто так не сплачивает людей, как преднамеренное разрушение любимых культурных объектов. Независимо от того, что это: уничтожение религиозных памятников террористами ИГИЛ (запрещена в России) или сожжение Левенской библиотеки в Первой мировой войне — история показывает, что когда ты выбираешь своей целью объекты, придающие цивилизации значение, это не только аморально, но и саморазрушительно".

Аморальным, конечно, было и убийство генерала Сулеймани, который прибыл в Багдад открыто, да еще и под защитой дипломатического иммунитета. Тем удивительнее материал WP. В редакции узнали, что активнее всех на устранении главы "Аль-Кудс" настаивал госсекретарь Помпео. А вот в Пентагоне якобы до последнего отбивались от опасной идеи. Похоже глава Госдепа готов пойти еще дальше.

Интервью с Помпео в телеэфире:

- Означает ли это, что другие иранские лидеры теперь являются потенциальными целями США?

- Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность американского народа, — отвечает госсекретарь.

- Это звучит как "да".

- Под руководством Трампа мы сделаем то, на что он был нацелен все последние месяцы.

Это-то и пугает, а потому уже на этой неделе палата представителей проголосует по резолюции, с помощью которой собираются Трампа на иранском направлении сдержать. Авторы, конечно, демократы. Но Трамп бы не был Трампом если бы и тут не нашелся что ответить. Уведомлять Конгресс отныне он собирается с помощью твитов.

Пока же бьют по своим. На границе США с Канадой в штате Вашингтон задерживают американцев иранского происхождения. Люди сидят по 10-12 часов.

Пока Трамп все глубже увязает на Ближнем Востоке, рассеянным вниманием Вашингтона воспользовались власти Венесуэлы. У Хуана Гуайдо истекли полномочия спикера, на заседание Национальной ассамблеи его не пустили силовики. Самозванец попробовал рвануть через забор, но и так не вышло. Пока Гуайдо таскали за пиджак, ассамблею возглавил чавист Луис Парра. Его поддержали даже некоторые оппозиционеры.

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