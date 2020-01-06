Запретная любовь и борьба за свободу: сериал "Крепостная" на "России 1"

Она - крестьянка с манерами барышни, говорит по-французски, но ей отвечает жестокая помещица - грубо и по-русски. Он - циничный и самовлюбленный герой Крымской войны, искушающий гордость главной героини. История запретной и во многом трагичной любви крепостной и дворянина в эпоху барынь, господ и томных променадов покажет "Россия 1".

Эта история возвращает нас в далекое прошлое. Середина XIX века, роскошные балы, дворянские поместья и обратная сторона этой красивой эпохи — жизнь крепостных. Героиня молодой актрисы Катерины Ковальчук — сирота, дочь крепостных крестьян, которая воспитывалась в господском доме как барышня. Добрая помещица в исполнении Юлии Ауг научила ее играть на рояле, танцевать, читать на французском. Дала девочке все, кроме самого главного — свободы.

Но что же заставило послушную Китти так рваться на волю? Неравная любовь между знатным помещиком и простой крестьянкой, подлый соперник, который казался верным другом. Справятся ли герои со всеми испытаниями и смогут ли выиграть борьбу за любовь и свободу, увидят зрители телеканала "Россия 1". Сериал "Крепостная" — в эфире с 6 января.