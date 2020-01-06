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Конфликт между США и Ираном 15 минут назад

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6 января 202020:20

Страны НАТО: Иран не должен получить ядерное оружие

EPA

Все страны НАТО согласились с тем, что что Иран никогда не должен получить ядерное оружие или ракеты, которые могут достичь территории Европы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов в понедельник, 6 января.

Он сообщил также, что все участники встречи выразили обеспокоенность "в связи с дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке". В этой связи Столтенберг напомнил об ударах по саудовскому энергетическому объекту, а также сбитом американском беспилотнике.

"Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций", — приводит слова генсека НАТО "Интерфакс".

Столтенберг заявил и о том, что США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно, то есть без участия коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и НАТО. По его словам, американская сторона предоставила союзникам по Альянсу пояснения на этот счет только на встрече в понедельник. Однако никаких подробностей он не привел.

Что касается миссии НАТО в Ираке, генсек сказал, что союзники поддержали ее, но решили приостановить ради безопасности своих людей. По его словам, НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Ираке и продолжает тесно сотрудничать с иракскими властями. Кроме того, все страны НАТО выразили полную поддержку борьбе с ИГ (запрещена в России) в Ираке и Сирии.

Дискуссия по этим проблемам продолжится на плановом заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов 14 января, пишет ТАСС.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

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