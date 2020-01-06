Тренер ЦСКА Итудис – о поражении от "Химок": нам не хватало важных игроков

Главный тренер московского баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против подмосковных "Химок" (80:96).

"Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством, поздравляю "Химки" с победой. Сегодня они играли лучше и победили, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Мы выглядели опустошенными, хотя имели свои моменты в начале матча, но затем соперник сделал рывок. Также нам не хватало важных игроков, что было очевидно на площадке. Еще раз поздравляю "Химки", они одержали заслуженную победу", – подытожил наставник армейцев.

Напомним, "Химки" одержали 12-ю победу в последних 13 играх и лидируют в турнирной таблице, а ЦСКА, прервавший серию из четырех побед, расположился строчкой ниже. В следующем матче турнира "желто-синие" 19 января примут "Енисей", а москвичи на следующий день на выезде сыграют с "Зенитом".