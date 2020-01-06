Молодой уфимец погиб под колесами двух машин

22-летний уфимец погиб, попав под колеса двух автомобилей.

В Госавтоинспекции по Башкирии сообщили, что молодой человек переходил дорогу в неразрешенном месте на улице 50 лет СССР. Он слушал музыку в наушниках, оттого и не услышал звук подъезжающей машины.

От удара "шевроле" парня выбросило на встречку, где на него наехал "фольксваген". Полученные травмы были несовместимы с жизнью, юноша скончался на месте, передает РИА Новости.