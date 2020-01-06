Российские хоккеисты вернулись домой с молодежного чемпионата мира

Хоккеисты сборной России прилетели в Москву с молодежного чемпионата мира в Чехии, где они завоевали серебряные медали. В финале турнира подопечные Валерия Брагина уступили национальной команде Канады – 3:4.

Встречали российских спортсменов в аэропорту Домодедово несколько десятков родственников хоккеистов, а также болельщики.

"Сейчас эмоций нету, опустошение и недосказанность, – прокомментировал выступление сборной капитан команды Григорий Денисенко. – Могли взять максимум, а получилось серебро".

Напомним, к десятой минуте третьего периода российские хоккеисты вели в счете 3:1, но удержать преимущество не смогли.

"К сожалению, мы проиграли финальный матч, самый важный матч в нашей карьере на данный момент. Идем дальше, не останавливаемся. Мы сыграли не хуже канадцев, все это видели" – подытожил российский защитник Егор Замула.