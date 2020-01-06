США обвиняют Россию и Китай в блокировании заявления по Ирану в СБ ООН

США выдвинули обвинение против России и Китая в том, что эти страны не дали Совету Безопасности ООН принять заявление, в котором было бы выражено осуждение нападения Ирана на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Как заявило постоянное представительство США при ООН, против этого нападения, организованного Тегераном, выступили 27 стран-членов международной организации.

"Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена — Россия и Китай — не позволили сделать заявление", — отмечается в комментарии американского постпредства, выдержку из которого приводит РИА Новости.

Таким образом, вновь ставится под сомнение авторитет Совета Безопасности ООН, указали в американской миссии.

После нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря прошлого года американские силы провели в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января операцию, в ходе которой были ликвидированы иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Их в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство. Тегеран пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил ранее, что ситуация заставляет его волноваться, он призывает мировых лидеров возобновить сотрудничество ради сохранения мира. Не стоит забывать, какие страдания людям принесет война, подчеркнул политик.