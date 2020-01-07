Суд над Вайнштейном: экс-продюсер пытался пойти на мировую

В Нью-Йорке начался суд над экс-продюсером Харви Вайнштейном. Его обвиняют в насилии уже несколько десятков женщин. Что ему грозит за это?

Он мог бы появиться на красной дорожке премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, но первый выход в свет в этом году в Нью-Йорке, весьма драматичный. Харви Вайнштейн — на Манхэттене с ходунками.



Давит на жалость, пишут в соцсетях; последствия автокатастрофы, возражают адвокаты. О том, что Вайнштейну нужна операция на спине, говорили еще летом. Защитники тогда просили перенести заседание куда-то в более тихое место. Однако это ходатайство отклонили, и на Манхэттене Вайнштейна уже ждали.



"Я пришла сюда сегодня, чтобы встать бок о бок с другими женщинами, которым ты также причинил вред, и быть голосом для тех, кто не решается говорить, как долго делала и я. Ты думал, что сможешь терроризировать меня и других в тишине. Ты был неправ. Мы восстали из пепла. И то, что мы подошли к этому моменту справедливости, поражает!" — говорит актриса Роуз Макгоуэн.



Роуз Макгоуэн одна из первых, кто решился на публичное обвинение бывшего продюсера. В 2017 году она заявила о насилии, которое произошло в 1997 году. Сейчас обвинения против Вайнштейна звучат уже от сотни женщин. Однако в большинстве случаев сроки давности истекли.

Так что официально пока будут рассматривать всего два обвинения, но и этого может хватить на пожизненный срок. Сам экс-продюсер все обвинения отрицает, но пытался пойти на мировую. Его адвокаты договорились выплатить 25 миллионов долларов по гражданскому иску, который выдвинули актрисы и бывшие сотрудницы. Однако в списке не оказалось звездных имен вроде Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли, которые тоже поддержали обвинение. Они деньги точно не возьмут.



Первое заседание прошло быстро и выступать на нем экс-продюсеру не пришлось. Адвокаты Вайнштейна пытались добиться ограничений для присяжных.



"Мы говорили о возможной изоляции присяжных, просто исходя из того, сколько внимания средств массовой информации привлекает этот случай. Мы думаем, что так было бы безопаснее", — считает адвокат Вайнштейна Донна Ротунно.



Однако судья ходатайство защиты отклонил. В Нью-Йорке рассчитывают, что присяжных успеют набрать к следующей неделе и тогда начнутся слушания. В любом случае Вайнштейн еще долго останется в центре внимания. Даже если по этому уголовному делу его оправдают, опального продюсера ожидают аналогичные процессы в судах Лос-Анджелеса и Лондона.