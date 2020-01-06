Второй этап "Дакара" пилоты назвали одним из самых сложных

В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-марафона "Дакар". Гонщики преодолели 367 километров. Пилоты назвали этот этап одним из самых сложных.

Второй этап "Дакара-2020" в Саудовской Аравии считается одним из самых живописных – горная серия каньонов, часть пути вдоль Красного моря и наивысшая точка на всей гонке – 1400 метров. Правда, это был тот случай, когда у гонщиков абсолютно не было времени наслаждаться красивыми видами Аравийского полуострова.

"Было не до пейзажей....Много было пыли. Внимание и концентрацию старались не терять, а то можно было и колес лишиться", – заявил пилот "КамАЗ-мастер" Дмитрий Сотников.

В этом году организаторы ралли-рейда преподнесли сюрприз: участники знакомятся с картой маршрута буквально за несколько минут до отправления.

"Очень тяжелая навигация. Штурманам приходится непросто. Мы видели финиш, но пришлось возвращаться, чтобы вновь взять точку. Мы потеряли на этом время", – прокомментировал новшество организаторов российский гонщик Антон Шибалов.

О сложностях в выборе маршрута говорили практически все. Это была главная тема, из-за которой камазовцы на втором этапе упустили лидерство.

Напомним, победителем второго этапа в зачете грузовиков стал представитель Белоруссии Сергей Вязович на МАЗе, который преодолел дистанцию за 3 часа 47 минут 44 секунды. В тройке лучших также оказался экипаж "КамАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова (+2.07).

Тем не менее все четыре экипажа "КамАЗа" в шестерке, где их разбавляет пилот МАЗА и Мацик из голландской команды "Ивеко.

Пока обходится без особых приключений. Впереди кольцевой этап, это почти 500 километров. Выезд из города Неом и возвращение туда же.