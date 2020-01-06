Возглавляемая США коалиция объявила, что выведет войска из Ирака

Коалиция во главе с США объявила о том, что выведет свои войска из Ирака. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на письмо, которое было передано штабом коалиции иракским военным.

Точные сроки не называются, говорится лишь, что это произойдет в течение ближайших недель. Поддерживает ли Трамп это заявление и есть ли гарантия, что выведут свои силы сами Штаты, не сообщается.

Тем временем иракские власти начали разработку механизма вывода американских войск с территории страны. Решение принял парламент, расценив атаку Штатов как грубейшее нарушение суверенитета.

Это вызвало истерику Вашингтона. Трамп пригрозил санкциями и отказался выводить войска, пока Багдад не расплатится за базу ВВС американцев, которую они, кстати, построили по собственной инициативе. По словам Трампа, база обошлась в миллиарды долларов.