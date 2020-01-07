"Интер" обыграл "Наполи" и вернулся в лидеры чемпионата Италии, у Лукаку дубль

В рамках 18-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на поле стадиона "Сан-Паоло" в Неаполе обыграл местный "Наполи" со счетом 3:1. Подопечные Антонио Конте довели победную серию в турнире до 11 матчей – восемь побед, три ничьи.

У победителей встречи дубль оформил Ромелу Лукаку (14-я, 33-я минуты) и единожды отличился Лаутаро Мартинес (62), а у хозяев поля единственный мяч забил Аркадиуш Милик (39).

"Интер" с 45 очками вернулся в лидеры турнирной таблицы, обойдя по дополнительным показателям "Ювентус", который ранее разгромил "Кальяри" благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

"Наполи", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на восьмой строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем матче чемпионата Италии "черное-синие" примут "Аталанту", а неаполитанцы на выезде сыграют с "Лацио", обе встречи состоятся в субботу, 11 января. "Ювентус" на следующий день в Риме сыграет с "Ромой".