Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"​​​.

Владимир Путин прибыл в собор в полночь. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери, сообщает РИА Новости.

Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих.

На праздничной службе присутствовали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Спасо-Преображенском соборе Владимир Путин уже встречал Рождество в прошлом году и в 2012.

Собор построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетил богослужение в храме Христа Спасителя; его провел предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.