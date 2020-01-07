"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, переиграв "Лидс"

В матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу лондонский "Арсенал" на поле домашней арены "Эмирейтс" обыграл "Лидс Юнайтед" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 55-й минуте забил Рейсс Нельсон.

"Канониры" одержали вторую победу под руководством испанского специалиста Микеля Артеты, который возглавил лондонскую команду 20 декабря, сменив на этом посту соотечественника Унаи Эмери. Ранее лондонцы переиграли "Манчестер Юнайтед" в английской премьер-лиге.

Таким образом, "Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где в субботу, 25 января, сыграет с "Борнмутом". Следующий же матч "пушкари" проведут 11 января в рамках 22-го тура чемпионата Англии, противостоять лондонцам будет "Кристал Пэлас".