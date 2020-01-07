США-Иран: Пентагон заявил, что будет следовать законам войны

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться законами вооруженного конфликта, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы будем следовать законам вооруженного конфликта", — цитирует Эспера агентство "Рейтер". Министр отвечал на вопрос, намерены ли США атаковать иранские культурные объекты. Эспер не стал уточнять, означает ли его высказывание отказ от подобных планов, сообщает ТАСС.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение об убийстве генерала Штаты принимали самостоятельно.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Тегерана.

Трамп также угрожал разбомбить культурные и исторические объекты Ирана. Глава ЮНЕСКО в связи с этим провела встречу с постпредом Ирана при организации. В ЮНЕСКО подчеркнули, что удары по таким объектам запрещены международным правом и резолюцией Совбеза ООН. Кроме того, сами Штаты ратифицировали две конвенции, которые касаются защиты культурных ценностей.

Тегеран пообещал дать жесткий ответ. Советник Верховного лидера Ирана заявил, что США столкнутся со "вторым Вьетнамом", если не выведут свои войска с Ближнего Востока.

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не хочет напряженности в регионе и что присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки, ухудшению ситуации в сфере безопасности и эскалации напряженности. Саму атаку на генерала глава МИД Ирана назвал терактом.