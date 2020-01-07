"Йокерит" разгромил рижское "Динамо", Регин и Йенсен забросили по три шайбы

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский "Йокерит" на выезде разгромил рижское "Динамо", забросив семь безответных шайб – 7:0 (4:0, 3:0, 0:0).

У победителей встречи по три гола забили датчане Петер Регин и Никлас Йенсен, а также единожды отличился финн Сами Леписте, его соотечественник Микко Лехтонен записал на свой счет три результативных передачи.

"Йокерит" одержал третью победу кряду и с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на 11-й строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команда из Хельсинки в среду, 8 января, на выезде сыграет с московским "Спартаком", а рижане в тот же день примут череповецкую "Северсталь".