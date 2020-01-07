Ливийский город Сирт переходит из рук в руки

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вернулись в Сирт и отбили свои позиции. Об этом заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Ранее сообщалось, что Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря, перешел под контроль маршала Халифы Хафтара. Однако теперь город опять перешел в руки армии ПНС. При этом боевые действия продолжаются. "Не исключено, что ситуация может поменяться", — заявил Деньгов РИА Новости.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. С декабря прошлого года на Триполи, где управляет Правительство национального согласия, наступает маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает избранный народом парламент и Ливийская национальная армия.

"Девять лет демократии привели к тому, что война не прекращалась ни на один день. Причем интересно, что она ведется с помощью западных стран. Там действуют, по некоторым данным, восемь частных военных компаний из Франции и еще невесть сколько из Америки", — заявил в эфире программы "Железная логика" (от 13 декабря 2019 года) политолог Сергей Михеев.

"Ливийская нефть была и есть. А сейчас она что, в скважинах стоит? Нет, ее качают. А куда она попадает? А попадает она в Европу через европейские компании, которые занимаются контрабандой этой нефти по заниженным ценам, — отметил он. — И никому не интересно, соответствует ли это международному праву, соблюдаются ли правила Всемирной торговой организации".

По словам эксперта, маршал Хафтар понял, что это может приносить неплохие деньги, если взять все под контроль. И в целом ситуация может стать более легальной.