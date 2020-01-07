В этом году выйдет мультсериал о приключениях подростков в XIV веке

В 2020 году состоится премьера мультсериала "Забытое чудо" о приключениях подростков, которые находят волшебный портал в Сергиевой Лавре и отправляются во времена татаро-монгольского ига.

По словам гендиректора анимационной студии "Паровоз" Антона Сметанкина, "Забытое чудо" рассказывает о приключениях трех современных подростков, которые случайно находят волшебный портал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и уносятся в прошлое.

Теперь их цель — вернуться домой, а для этого надо пройти сквозь чудесный лес XIV века времен татаро-монгольского ига и Куликовской битвы. Помогать подросткам будет преподобный Сергий Радонежский.

Антон Сметанкин добавил, что продолжается над новыми сезонами мультсериалов "Катя и Эф​​​. Куда-угодно-дверь", "Лео и Тиг", "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", сообщает РИА Новости.

В 2017 году "Сказочный патруль" стал лауреатом Национальной анимационной премии "Икар", а на престижной международной премии Cyber Sousa мультсериал взял "серебро" в номинации "Лучший иностранный анимационный сериал" и вошел в шорт-лист в той же номинации на Международном фестивале анимации в Анси. По данным NPD Group, в 2018 году "Сказочный патруль" стал номером один по продажам игрушек среди всех российских лицензий.