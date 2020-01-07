Россия объяснила, почему заблокировала заявление СБ ООН по Ираку

Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Россия всегда резко осуждает атаки на какие-либо посольства в любых странах; так было и в этот раз при атаке на американское посольство.

И заявление Совбеза было уже практически готово, когда последовала атака 3 января в результате которого был убит командующий силами специального назначения, передает ТАСС.

"Не учитывать это было невозможно", — подчеркнул постпред, объясняя причины, по которым заявление так и не было принято.

3 января США провели операцию около аэропорта Багдада, целью которой было уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани. Вашингтон его обвинял в причастности к нападениям на американское посольство и военных Соединенных Штатов.

Иран пообещал жестко ответить; в Вашингтоне не растерялись: Дональд Трамп заявил, что если Тегеран выполнит угрозу, США нанесут удар по 52 иранским целям.

Парламент Ирака проголосовал за вывод из страны американского воинского контингента, а также солдат всех стран международной коалиции.