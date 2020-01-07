Николаев – о втором этапе "Дакара": сидели в пыли, приходилось убирать ногу с педали газа

Пилот команды "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев поделился впечатлениями от второго этапа "Дакара-2020" в Саудовской Аравии, по итогам которого его экипаж занял пятое место, отстав от победителя на десять минут.

"С машиной все было отлично. Мы стартовали в миксте, было тяжело. Первые километров 70 приходилось убирать ногу с педали газа: из-за вчерашней потери времени мы сидели в густой пыли стартовавших ранее экипажей, много камней, – приводит слова Николаева пресс-служба "КамАЗ-мастер". – А во второй части покрутились в каньоне, искали точку. Конечно, эти моменты привели к потере времени. Приедем на бивуак и будем анализировать сегодняшний день. Что касается пилотирования, то с этим все было в порядке".

Напомним, экипаж Николаева в общем зачете грузовиков с временем 7 часов 50 минут 35 секунд занимает шестое место. Лидирует белорус Сергей Вязович на МАЗе – 7 часов 29 минут 52 секунды. Второе и третье место занимают пилоты "КамАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов соответственно.