США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.

3 января США убили в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани​​​. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и другие члены руководства Ирана, осудил США, сообщает ТАСС.

США обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью (в сентябре США не выдали визы 18 российским делегатам для участия в Генасамблее ООН. Москва назвала это развязыванием визовой войны и предложила перенести проведение заседаний из США).

Зариф в прошлом получал американскую визу для поездок в ООН, но его перемещения в США строго контролировались.

Конфликт Вашингтона и Тегерана на протяжении года периодически обостряется. Так, в июне прошлого года иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник, утверждая, что тот нарушил воздушное пространство республики. В Белом доме заявили, что аппарат находился над нейтральными водами. Дональд Трамп якобы был готов дать разрешение на удары по Ирану, но в последний момент в порыве гуманизма передумал.

В прошлом году между странами проходили и так называемые танкерные войны. США обвиняли Иран в организации атак на два танкера в Оманском заливе (тоже в июне). В июле Иран задержал за нарушение правил морской навигации британское судно "Стена имперо", после чего Штаты пообещали создать коалицию для патрулирования пролива. Тогда же, летом, в Иране была разоблачена шпионская сеть ЦРУ. В сентябре атаке дронов подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы, однако США обвинили Иран.

