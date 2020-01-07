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7 января 202005:58 Дмитрий Кайстро

Православный праздник: как отметили Рождество в российских храмах

EPA

В главном храме страны прошло рождественское богослужение, его возглавил патриарх Кирилл. В храм Христа Спасителя приехали люди с разных уголков России. Там же рождественскую ночь провел и Дмитрий Медведев с семьей. К одному из главных церковных праздников — по всей стране относятся с особым трепетом.

Торжественное рождественское богослужение в главном храме страны начинается еще за час до полуночи, службу возглавляет патриарх Кирилл.

В храме Христа Спасителя тысячи верующих, на богослужении присутствует премьер Дмитрий Медведев с супругой. Рождество Христово председатель правительства встречает в этом храме традиционно. Во время службы рядом с Дмитрием Медведевым воспитанники воскресных школ. Объединяющий миллионы людей, этот праздник особенный, он один из главных в церковном календаре.

"Бог совершенный и всесильный являет себя кротким и смиренным в Вифлеемской пещере. Невидимый и непознаваемый Он дает себя почувствовать и увидеть, – говорит патриарх. — Все мы его дети, а значит в нем и через него родные и близкие друг другу".

Всю ночь во всех храмах и монастырях шли праздничные службы.

Рождество изменило всю историю человечества. Воплощенный в кротком младенце Бог отныне присутствует в мире. И мир, в котором человек больше не чувствует себя оставленным и одиноким, присутствует в Боге.

На Чукотке в эту праздничную ночь столбики термометра опустились до минус 40. Но на богослужения в храмы, в том числе и в собор Святой Живоначальной Троицы в Анадыре, пришло огромное количество прихожан.

Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах на Камчатке.

Сотни верующих встретили святой для христиан праздник под сводами Покровского кафедрального собора во Владивостоке.

В Магадане в Свято-Троицком кафедральном соборе праздничное богослужение совершил архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн.

Многолюдно праздник встретили в Новосибирске. В Вознесенский кафедральный собор пришли более тысячи верующих, многие — целыми семьями.

Совершенно особенной минувшая ночь была в столице Урала Екатеринбурге. Чтобы почувствовать атмосферу праздника, сотни прихожан пришли в Свято-Троицкий кафедральный собор, а после полуночи не спешили расходиться по домам.

Рождество встретили на святой для нашей страны земле древнего Херсонеса, где принял крещение князь Владимир.

В праздничную ночь завершился сорокадневный рождественский пост. В сердцах людей — духовное обновление и светлая радость. Славить приход в мир Спасителя православные христиане будут 12 дней до праздника Крещения Господня.

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