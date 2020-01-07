"Айлендерс" обыграл "Колорадо", Варламов стал первой звездой матча, отразив все 32 броска

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" льду домашней арены Nassau Coliseum обыграл команду "Колорадо Эвеланш" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственную шайбу на седьмой минуте третьего периода забросил американец Андерс Ли, которому ассистировали канадцы Девон Тэйвз и Майкл Дэл Колл.

Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов, отразивший все 32 броска по своим воротам, был признан первой звездой встречи. Для 31-летнего вратаря это второй шатаут в сезоне. Стоит отметить, что с 2011 по 2019 год Семен защищал цвета "Эвеланш".

"Айлендерс" одержал третью победу в последних пяти играх и с 55 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Колорадо" расположился на второй строчке на Западе, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью-Йорка в среду, 8 января, на выезде сыграет с "Нью-Джерси", а "Эвеланш" в тот же день встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".