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7 января 202006:35

"Монреаль" проиграл "Виннипегу" в дебютной игре Ковальчука

Илья Ковальчук

Илья Ковальчук
nhl.com

"Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены Bell Centre проиграл со счетом 2:3 команде "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей голами отметились Джош Моррисси (22), Николай Элерс (25) и Эндрю Копп (51), а у хозяев льда обе шайбы забросил Бен Шьяро (32, 52).

Российский нападающий Илья Ковальчук, дебютировавший за "Канадиенс", провел на льду 19 минут 25 секунд, записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. Теперь на счету 36-летнего форварда 10 (3+7) очков в 17 играх сезона и 860 (436+424) очков в 898 матчах лиги.

"Виннипег" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 50 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а "Монреаль", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 43 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Джетс" в четверг, 9 января, на выезде сыграют с "Торонто Мэйпл Лифс", а "Канадиенс" днем ранее встретятся с "Детройт Ред Уингз".

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