Польша решила запретить России истолковывать историю по-своему

Польша готовит особый закон, чтобы отстаивать свои взгляды на историю. Возмущения политиков в Варшаве не утихают уже несколько недель после резкой оценки, которую дал Владимир Путин действиям польского дипломата.

В конце 30-х годов прошлого века посол Юзеф Липский представлял свою страну в Германии. Он призывал поставить памятник фюреру за действия против евреев.

В Польше упоминание исторического факта вызвало бурную реакцию. Как стало известно немецкому изданию "Ди Цайт", комитет Сейма по внешней политике новым законом намерен запретить России обсуждать такие детали польской истории.

Как именно это видят местные политики, неясно. Но вице-спикер парламента уже призвал все политические силы объединиться в борьбе за право Польши на свою версию истории, передает телеканал "Россия 24".