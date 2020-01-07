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7 января 202007:25

Четыре очка Макдэвида помогли "Эдмонтону" одержать победу в Торонто

Коннор Макдэвид (слева)

Коннор Макдэвид (слева)
nhl.com

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс" на льду домашней арены проиграл команде "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:6 (0:1, 3:3, 1:2). "Кленовые листья" прервали серию из трех побед.

У победителей голами отметились Оскар Клефбом (8-я минута), Дарнелл Нурс (21), Кайлер Ямамото (22), Алекс Чиассон (34), Леон Драйзайтль (47) и Коннор Макдэвид (52), а у хозяев льда шайбы забросили Джейсон Спецца (23), Фредерик Готье (37) и Пьер Энгвалль (40).

Макдэвид, помимо гола, записал на свой счет три результативных передачи и был признан первой звездой встречи. 22-летний форвард с 69 очками вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров лиги.

"Эдмонтон" одержал третью победу в последних пяти играх и с 51 очком занимает шестое место в Западной конференции, а "Торонто" расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе на два очка больше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Ойлерз" в пятницу, 10 января, на выезде сыграет с "Монреаль Канадиенс", а "Мэйпл Лифс" днем ранее примет "Виннипег Джетс".

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