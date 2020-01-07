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Конфликт между США и Ираном 23 минуты назад

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7 января 202008:29 Алёна Пивкина

Ситуация на Ближнем Востоке: антииракские санкции и угроза войны с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке: антииракские санкции и угроза войны с Ираном

США приступили к разработке санкций в отношении Ирака. Таков ответ на требование Багдада о выводе иностранных войск из страны. Впрочем, ни о каком отводе солдат в Пентагоне даже и речи не идет. Там уже отрицают прежние заявления, мол, это всё ошибка. Идут на все, лишь бы не оставлять захваченные территории. Продолжаются угрозы и в адрес Ирана.

Миллионы человек прощаются с генералом Сулеймани, убитого в ходе военной операции в США. Дональда Трампа в одночасье возненавидели многочисленные сторонники иранского военачальника, да так, что теперь ЦРУ опасается мести Тегерана.

США пытаются заставить Иран замолчать или хотя бы не дать ему быть услышанным с трибуны ООН. Грубо нарушая все правила, Вашингтон отказал Мохаммаду Джаваду Зарифу в получении визы, хотя Штаты, как государство, где находится штаб-квартира ООН, обязаны давать визы всем дипломатам стран организации. Глава иранского МИД собирался приехать на заседание Совбеза, чтобы выступить на тему убийства генерала Сулеймани. Но, как рассказал постпред России при ООН Василий Небензя, пока что Совбез даже не обсуждал возможность совместного заявления по этому поводу.

"Мы пока не обсуждали этот вопрос. Но вы прекрасно понимаете, что на данный момент перспективы заявления Совбеза по поводу убийства Сулеймани равны нулю", — заявил он.

Обострение на Ближнем Востоке вызвало серьезное беспокойство в ЮНЕСКО. Там напомнили Соединенным Штатам о международных конвенциях, которые запрещают наносить удары по объектам культурного наследия. Но глава Пентагона заявил, что в случае военного нападения на Иран Вашингтон готов игнорировать договорённости и будет следовать законам вооруженного конфликта.

Трамп говорил про 52 иранских объекта. Мол, именно столько заложников было захвачено в посольстве США в Иране в ноябре 1979 года. Президент Роухани в ответ напомнил: в 1988 году американские военные сбили иранский авиалайнер, погибли 290 человек.

"Тот, кто помнит число 52, не должен забывать о числе 290. Никогда не угрожайте иранскому народу", — сказал он.

Тем временем Вашингтон фактически расписался в оккупации Ирака, требуя от Багдада несколько миллиардов долларов за свою авиабазу. Политологи отмечают: это выглядит, как надуманный предлог, чтобы не выводить из региона американские войска. А в Пентагоне уже в открытую заявили, что делать этого и не собираются, несмотря на обещания западной коалиции.

В военном ведомстве пояснили: письмо о выводе американских военных из Ирака якобы было черновиком и, мол, опубликовали его "по ошибке". На это незамедлительно отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"В Пентагоне назвали ошибкой отправку Ираку письма о подготовке к выводу из страны войск США. Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать", — заявила она.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась настолько, что Лондон спешно сокращает число сотрудников в британских диппредставительствах в Ираке и Иране. В Багдаде и Тегеране останутся только послы Великобритании и минимум персонала.

Бегут из Ирака и специалисты крупных американских корпораций. Так, уже известно, что часть работников эвакуирует нефтегазовая компания" Шеврон". Там рассказали, что пока все не успокоится, следить за ходом работ на месторождениях будут местные сотрудники.

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