Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал ATP Cup

Российские теннисисты на групповом этапе командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup оказались сильнее команды Норвегии и с первого места вышли в четвертьфинал соревнований, которые в эти дни проходят в Австралии. Вслед за Кареном Хачановым победу одержал и Даниил Медведев.

Россиянин, являющийся пятой ракеткой мира, обыграл Каспера Рууда со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Таким образом, независимо от парной встречи, российская команда досрочно победила норвежцев. Ранее сборная России взяла верх над итальянцами и американцами.

По регламенту турнира в четвертьфинал выходят лидеры групп и еще две лучшие команды, занявшие вторые места. Матч 1/4 финала ATP Cup с участием россиян состоится 9 января. Соперник нашей сборной определится позже.