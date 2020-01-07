SpaceX запустила в космос 60 микроспутников

Американская компания SpaceX вывела космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9.

Об этом компания проинформировала мировую общественность на своей странице в социальной сети Twitter.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) 7 января 2020 г.

Сообщается, что спутники, предназначенные для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет, будут размещены на высоте 290 километров. Микроспутники весом до 500 килограммов каждый, предназначены для поддержания устойчивого доступа во Всемирную сеть, в том числе, в малонаселенных и труднодоступных районах планеты, со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

В мае и ноябре 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту две группировки аппаратов Starlink.

В России разрабатывается низкоорбитальная система связи "Сфера", которая будет включать в себя более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли, отмечает ТАСС.