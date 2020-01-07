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7 января 202010:00

Путин поздравил верующих с Рождеством

Александр Демьянчук/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин поздравил верующих с Рождеством и пожелал им здоровья и благополучия. Он указал на огромную роль Русской православной церкви в формировании нравственных устоев общества, сохранении культурного наследия, воспитании молодежи, передает ТАСС.

Сам Путин встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Это уже традиция, президент третий раз проводит Рождество именно там, где его крестили. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.

 

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующее поздравление он написал на своей странице в Facebook.

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