Москвичей предупредили о высоком давлении и гололеде

Метеорологи предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении и гололедице.

Во вторник ожидается облачная погода, пройдет слабый снег. Столбик термометра опустится до двух градусов ниже нуля в столице, до трех – в Подмосковье, передает РИА Новости.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, тогда как нормой считаются 737.