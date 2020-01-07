Илья Ковальчук: могу играть намного лучше

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук, проведший первый матч за новую команду против "Виннипег Джетс", оценил свою игру. По мнению 36-летнего хоккеиста, ему еще есть в чем прибавлять. Также россиянин поблагодарил партнеров и болельщиков за поддержку.

"Я провел несколько невероятных дней. Очень ценю, как тепло меня встретили партнеры по команде и болельщики. Я могу играть намного лучше. Сегодня мне тренер дал много времени на льду, и постепенно я стал находить свою игру", – цитирует Ковальчука официальный сайт "Монреаля".

Напомним, что встреча между "Канадиенс" и "Джетс" завершилась в пользу последних со счетом 3:2. Российский форвард отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча.