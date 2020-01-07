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7 января 202010:48

Разлетелся на части: момент смертельного ДТП в Омской области попал на видео

Вконтакте/Управление МВД России по Омской области

В Крутинском райне кроссовер SsangYong после обгона потерял управление и попал под удар встречной фуры. Легковушка разлетелась на части.

 

В результате ДТП скончались 65-летние водитель кроссовера и его пассажир. О других пострадавших не сообщается.

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