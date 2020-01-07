Иранский парламент признал армию США террористической организацией

Иранский меджлис (парламент) единогласно проголосовал за признание всех Вооруженных сил США террористической организацией. Такой законопроект был разработан в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

В одной из статей будущего закона специально оговаривается, что иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 миллионов евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности, передает "Интерфакс".

Сулеймани был убит в ходе спецоперации 3 января. Пентагон сообщил, что атаку на военачальника организовали в оборонительных целях, ее одобрил американский президент Дональд Трамп. Тегеран пообещал отомстить за боевого офицера, Трамп пригрозил небывалыми санкциями Ираку, парламент которого потребовал вывести иностранные войска с территории страны.