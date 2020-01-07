Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков дня регулярного чемпионата. Второй звездой стал российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов. В матче против своей бывшей команды "Колорадо Эвеланш" 31-летний россиянин отразил все 32 броска по своим воротам.

Напомним, что "островитяне" обыграли "лавин" со счетом 1:0, а российский голкипер оформил уже 27-й "сухарь" в заокеанской карьере.

Первой звездой дня был признан форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, записавший на свой счет одну шайбу и три голевые передачи в игре против "Торонто". Тройку лучших замкнул нападающий "Виннипег Джетс" Николай Элерс, набравший 2 (1+1) очка в матче с "Монреаль Канадиенс".