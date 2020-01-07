В Крыму столкнулись четыре машины: есть погибший

В Крыму три человека пострадали и один погиб в результате аварии на трассе "Таврида". Инцидент произошел в районе села Крымская Роза: там в ночь на 7 января столкнулись четыре автомобиля.

Пострадавших госпитализировали, тело погибшего спасателям пришлось извлекать из покореженной машины при помощи специальных инструментов. Об этом сообщил РИА Новости министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Ранее 7 января сообщалось о смертельном ДТП в Омской области. Там легковой автомобиль после обгона потерял управление и попал под удар встречной фуры. Легковушка разлетелась на части, водитель и пассажир погибли.