Мать, заявившая о пропаже ребенка, сама отдала дочь няне на время празднования

Полицейские Петербурга быстро распутали историю с пропажей ребенка во время долгого празднования Нового года: мать самостоятельно отдала няне свою дочь, но потом забыла об этом.

Знакомая забывчивой родительницы, помогающая с ребенком и по хозяйству, забрала девочку с разрешения родительницы еще 3 января.

Спустя три дня мать спохватилась о ребенке и обратилась в полицию с заявлением о пропаже девочки.

Дочь была быстро найдена. "Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности", — сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.